Beschwerden von Anwohnern wegen Lärm gebe es nicht

Anders ist das bei Fan Yu. Der 56-Jährige betreibt nahe dem Isartor drei Geschäfte mit Schmuck, Haushaltswaren und Kosmetik "made in Germany". Vor allem asiatische Touristen, deren Reisebusse am Thomas-Wimmer-Ring hielten, kauften bei ihm ein. Jetzt kommen sie nicht mehr in die Straße. "Seit der Baustelle ist unser Umsatz um fast 50 Prozent zurückgegangen", sagt Yu. Ob und wo die Busse jemals wieder halten werden, sei ungewiss.