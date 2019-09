Die letzten vier Folgen "Schuld - nach Ferdinand von Schirach": Das erwartet die Zuschauer

Nach einer Woche Pause wird dann schließlich die allerletzte "Schuld"-Folge "Der Freund" am 11. Oktober ausgestrahlt. Darin trifft Kronberg in New York auf seinen völlig verwahrlosten Jugendfreund Richard (Oliver Masucci). Ein unerfüllter Kinderwunsch stürzte dessen Ehefrau Sheryl (Verena Altenberger) in eine Depression und die Beziehung in eine tiefe Krise. Diese tragische Geschichte lässt in Kronberg an der eigenen Berufung zweifeln.