"Die Lange Nacht" George R.R. Martin verrät Details zum "Game of Thrones"-Prequel

Der Titel ist noch nicht fix

Auch was den Titel anbelangt, könnte sich durchaus noch etwas bewegen. Ursprünglich als "Die Lange Nacht" angekündigt, steht man nun vor dem Problem, dass man die dritte Folge der letzten Staffel der Stammserie schon so genannt hat. Zwar wurde der Name von George R.R. Martin selbst vorgeschlagen und er hält ihn immer noch für die beste Wahl, doch will er sich auch anderen Varianten nicht versperren. "Ich habe den Vorschlag gehört, dass es 'Die Längste Nacht' genannt werden könnte, was eine Variante ist, gegen die ich Nichts habe. Das wäre ziemlich gut."

Und obwohl er so viele Projekte am Laufen hat, kann er auch seine Bücherfans vertrösten, denn er schreibe aktuell nur eine Sache: Das sechste "Eis und Feuer"-Buch "Die Winde des Winters". Wann das Prequel anlaufen soll, ist noch unklar, doch die Produktion sollte in diesen Tagen beginnen.