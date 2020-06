Die Kronzeugin: Mord in den Bergen, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, VOX, Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Musikshow

Diese Songs werden am heutigen Abend in Duetten performt: Jan Plewka & LEA - "Monster", Michael Patrick Kelly & Ilse DeLange - "Love goes on", Max Giesinger & MoTrip - "So wie Du bist", Ilse DeLange & Nico Santos - "Rooftop", LEA & Michael Patrick Kelly - "Friends are family", LEA & Max Giesinger - "Für immer", MoTrip & Jan Plewka - "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" und Nico Santos & Jan Plewka - "Wir werden uns wiedersehen".