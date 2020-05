Die Kollegen trauern "Modern Family"-Star Fred Willard mit 86 Jahren gestorben

Willard war zuletzt für einige Folgen in der Erfolgssitcom "Modern Family" zu sehen. Auch in den Serien "Alle lieben Raymond" sowie "Alle unter einem Dach" wirkte er mit. In Kinoproduktionen war der Schauspieler und Komiker in kleineren Rollen in "Anchorman", "Austin Powers" oder auch "American Pie - Jetzt wird geheiratet" zu sehen.