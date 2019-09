Die Klinik kann er wohl verlassen Nach schwerem Autounfall: So geht es für weiter Kevin Hart

Hart musste sich angeblich einer Operation unterziehen, nachdem er am 1. September in Malibu als Beifahrer in einen schweren Autounfall verwickelt war und sich dabei am Rücken verletzt hatte. Einer kompletten Genesung soll aber nichts im Wege stehen. Kevin Harts Kollege und Freund, Dwayne Johnson (47), gab bereits Entwarnung. "The Rock" war am Montag für Hart eingesprungen, der in Kelly Clarksons (37) neuer Show auf NBC zu Gast sein sollte. Es gehe ihm gut, sagte der 47-Jährige bei dem Auftritt über Hart und scherzte darüber, dass er bereits mit dessen Kinderarzt gesprochen habe.