Die kleinen Freuden des Lebens Tim Lobinger feiert die Rückkehr seiner Locken

Erst vor wenigen Tagen hatte Lobinger ein Foto gepostet, das ihn am Vatertag vor zwei Jahren mit seinen drei Kindern zeigt. Zu diesem Zeitpunkt waren ihm aufgrund seiner Chemotherapie die Haare komplett ausgefallen. Seitdem ist seine braune Mähne aber wieder nachgewachsen und stetig länger geworden, bis sie sich nun sogar wieder in Locken legt. Ein weiterer Schritt in Richtung Normalität für Lobinger, der in den Kommentaren dafür zurecht gefeiert wird.