Die Jury, die Kulisse, der Starttermin "DSDS" 2019: Alle Infos zur neuen Staffel

Die TV-Termine

Von den Jurycastings in Bonn, Lochau und Hamburg über den Recall bis zum finalen Casting in Thailand: Die TV-Zuschauer können den "DSDS"-Prozess ab dem 5. Januar 2019 um 20:15 Uhr auf RTL verfolgen. Beim Recall in Ischgl qualifizieren sich die letzten 25 Kandidaten für die Reise. Die Folgen aus Thailand sind schließlich ab März 2019 zu sehen. Bislang wurde DSDS fast nur samstags gesendet - bis auf manche Casting-Folgen, die am Mittwoch liefen. 2019 wird neben Samstag nun erstmals auch der Dienstag als Sendetag hinzukommen.