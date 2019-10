Die Jugend bestimmt das Geschehen "Die Tochter des Vercingetorix" ist da: So ist der neue "Asterix"-Band

Als sich Obelix unter die Jugendlichen mischen will und über seine Liebe zu Hinkelsteinen spricht, wird ihm nur erklärt, dass die "gar nicht gehen": "Hinkelstein und Zaubertrank sind die Stützen des Wildschweinsystems!" Als sich Obelix dann noch verteidigt, legt der junge Selfix nach: "Wer weiß, was der Alte in den Zaubertrank mixt?" Und Aspix ergänzt: "Womöglich hat der dich so fett gemacht!" Da bleibt Obelix nur noch ein Wutanfall, später heult er sich bei Asterix darüber aus, dass "die anderen Jugendlichen" ihn nicht mögen. Als Adrenaline schließlich ausreißt, müssen die Gallier zu einer Rettungsmission aufbrechen. Nur um die junge Frau am Ende doch noch zu verlieren...