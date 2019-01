"Die ist schlau" Stellt sie sich nur dumm? Jetzt spricht Evelyn Burdeckis Bruder

"Das ist halt typisch Evelyn"

"Die ist schlau. Mit Evelyn kannst du dich ganz normal unterhalten", erklärt er im Video-Interview. "Die Evelyn lebt in ihrer Welt. Wenn sie zuhause ist, kommt sie mit Klamotten in der einen, Handy in der anderen Hand, trinkt was, erzählt dir fünf Storys, dann wiederholt sie sich nochmal und dann ist sie wieder weg. Das ist halt typisch Evelyn." Genauso sei sie auch im Dschungel. "Evelyn spricht halt einfach drauf los und denkt nicht drüber nach. Macht die eigentlich nie. Zuhause auch nicht." In der Familie seien sie alle stolz auf sie.