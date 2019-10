Die horizontale Geschichte "Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling": Hassliebe zwischen Bukow und König

Bukow habe gemerkt, dass König längst begriffen habe, dass "diese Nummer mit den gefälschten Beweisen ihr die Füße weghaut", sagt er weiter. Bukow sei in dieser Situation in der Lage, ihr zu signalisieren, "dass zwar alles, was passiert ist, schlimm ist, aber nicht endlos schlimm, und er kann ihr ein bisschen Nähe geben."

Wie geht es mit den beiden weiter?

Bukow und König - wie geht es mit den beiden Singles weiter? Der nächste Fall, "Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen", wurde im August und September in der Hansestadt, im Ostseebad Rerik und in Hamburg gedreht. Laut Vorankündigung des Senders hat Profilerin König immer noch mit den von ihr manipulierten Beweisen zu kämpfen. Zudem versucht besagter inhaftierter Serientäter Guido Wachs (Trabner), sie zu erpressen.

"Zerbricht König daran?", heißt es gar in der Mitteilung, aber auch: "Ihre Kollegen rund um Kommissar Alexander Bukow machen sich Sorgen um sie..." Es scheint also, als sei die Versöhnung im "Polizeiruf 110: Dunkler Zwilling" von Dauer.

Warum die zarten Liebesszenen zwischen Bukow und König überhaupt so berühren, erklärte Hübner der Nachrichtenagentur spot on news in einem Interview im Jahr 2017 einmal so: "Sascha Bukow und Kollegin Katrin König sind sehr gegensätzlich und nicht die Größten, wenn es darum geht, über Gefühle zu sprechen. Vielleicht rührt gerade diese Unbeholfenheit..."

Das Erste zeigt den "Polizeiruf 110: Der Tag wird kommen" voraussichtlich im kommenden Jahr.