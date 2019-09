Die Höhle der Löwen, Dolores, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, Das Erste, Um Himmels Willen, Familienserie

Schwester Hanna (Janina Hartwig) legt ausnahmsweise den Habit ab, schlüpft in die Wanderschuhe und folgt einer Einladung von Leon Schmidt (Gedeon Burkhard). Mit dem ehemaligen Bergsteiger, der seit einiger Zeit in Deutschland ist, unternimmt sie eine Bergtour, um Spenden für sein Waisenhaus in Nepal zu sammeln. Doch bei der Wanderung kommt sie nicht nur Gott näher, wie Schwester Felicitas zu sagen pflegt, sondern auch Leon. Da ist etwas, eine Zuneigung, die Hanna nicht zulassen darf und Leon nur zu gerne zulassen würde.