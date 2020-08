Eine Million Euro für 16,7 Prozent der Anteile

Doch die Geschäftsidee ist teuer. Die beiden Münchner bieten 16,7 Prozent ihrer Anteile, brauchen aber eine sechsstellige Summe von den "Höhle der Löwen"-Investoren. Acht Angestellte hat ChargeX in der Landsberger Straße in München, aber das Start-up soll wachsen. "Die Lademodule fertigen wir selbst an. Die Produktions- und Vertriebskapazitäten müssen weiter nach oben gefahren werden, daher brauchen wir eine Million Euro", so Wagner zur AZ.