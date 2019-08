Die Highlights von Tag elf "Promi Big Brother": Zieht Joey Heindle bald freiwillig aus?

Mit Lilo hatte Janine später ebenfalls ein klärendes Gespräch zu führen. Der Grund: Big Brother hatte am Vortag ein Video gezeigt, in dem die Hellseherin meinte, Tobi sei ihr Favorit. An Janine störe sie, dass diese nur noch um Tobi herumschwirre und sich nicht um die anderen Kandidaten schere. Janines zeigte sich geschockt. "Wie du das gesagt hast... Der Ton macht die Musik", meinte sie zu Lilo. Doch diese wollte von der Kritik nichts wissen.