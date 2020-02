Die Highlights aus Folge sechs "Der Bachelor": Dates, die auf den Magen schlagen

Liebe geht durch den Magen

Am Abend entscheidet sich Sebastian für ein Einzeldate mit Wioleta (28). In Tulum möchte er mit dem Model essen gehen. Weil sie Vegetarierin ist, hat Sebastian darauf geachtet, dass das Menü vegetarisch ist. So viel Liebe geht durch den Magen und Wioleta und Sebastian küssen sich erneut. Mit in sein Schlafzimmer darf sie allerdings (noch) nicht: Der "Bachelor" liefert Wioleta wieder in der Mädelsvilla ab, aber sie ist "total happy".