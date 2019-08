Eine Einladung, der Tim gern folgt. Bei Kerzenschein taut er langsam auf. Doch die Initiative ergreift am Ende doch Gerda. Sie kuschelt sich an den 25-Jährigen an und drückt ihm schließlich einen Kuss auf die Lippen - Tim erwidert. Damit aber noch nicht genug. Nachdem die wilde Knutscherei im Pool fortgesetzt wurde, kommt die Höhe: Gerda bietet Tim an, über Nacht zu bleiben. Er willigt ein. Was zwischen den beiden passiert ist? Das würden die restlichen Kandidaten bei Tims Rückkehr in die Männervilla auch gern wissen. Doch der 25-Jährige schweigt. Er sagt nur: "Es war wirklich krass und ich finde sie wirklich gut."