Die Highlights aus Folge drei "Das Sommerhaus der Stars": Michael Wendler polarisiert - und fliegt

Die Letzten werden die Ersten sein

Was für ein gutes Team die Herrens sind, können sie beim ersten Spiel namens "Matratzensport" unter Beweis stellen. Bekleidet in einem übergroßen, gemeinsamen Pyjama müssen die Promi-Paare ein Bett beziehen. Obwohl Willi und Jasmin Herren nach einigen Anläufen den Dreh heraushaben, kann am Ende ein anderes Pärchen jubeln: Yeliz Koc (25) und Johannes Haller retten sich mit 10:30 Minuten vor der anstehenden Nominierung. Zum Vergleich: Benjamin Boyce (50) und Kate Merlan (32) benötigen für dieselbe Aufgabe über eine halbe Stunde und landen damit auf dem letzten Platz.