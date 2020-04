Zu Beginn der sechsten Show von "Let's Dance", die voll und ganz unter dem "Love Week"-Motto stand, gab es ein kleines Choreo-Show-Tänzchen zu John Paul Youngs Kuschel-Klassiker "Love Is In The Air". Die drei Jury-Mitglieder Motsi Mabuse (38), Jorge González (52) und Joachim Llambi (55) sowie die Moderatoren Victoria Swarovski (26) und Daniel Hartwich (41) eröffneten unter erneut künstlichem Applaus vom Band die Live-Sendung im Zeichen der Parkett-Liebe. Wegen der anhaltenden Corona-Krise in Deutschland mussten auch diesmal die neun verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten vor leeren Rängen tanzen und die Unterhaltung auf die TV-Zuschauer beschränken. Das gelang in der letzten Folge vor der Osterpause Ulrike von der Groeben (62) und Valentin Lusin (33) am wenigsten - sie mussten am Ende gehen.