Ein Verrat mit Folgen?

Zu den erspielten Likes durch die "Fame Games" kommen die Likes, die die Promis sich gegenseitig in einer Zeremonie vergeben. Zuvor können Promis mit wenig Likes auf ihrem Konto bei den anderen Kandidaten auch Likes für 1.000 Euro pro Stück abkaufen, das Geld wird anschließend von der Gesamtgewinnsumme abgezogen - nicht nur bei Juana Princess sorgt das System mit den kleinen Herzchen für Verwirrung und Diskussionsstoff.

Sarah Knappik will den Männern im Haus nicht die Macht überlassen und schmiedet mit Dijana Cvijetic und Juana Princess eine erste Allianz, in der sich die Frauen bei der Zeremonie gegenseitig Likes geben wollen. "Einzelkämpfer haben keine Chance im Leben", erklärt Knappik ihre Strategie. Helena Fürst will sich nicht von den Frauen einspannen lassen und will Likes "nach ihrem Herzen vergeben." Um sich selbst zu sichern, wolle sie lieber noch Likes kaufen.

Aurelio Savina verkauft Helena Fürst seine Herzen nicht, er schenkt sie ihr sogar. Auch Melanie Müller und Don Francis beschenken sich gegenseitig. Juana Princess und Sarah Knappik verscherzen es sich hingegen mit Alexander Molz und geben ihm den zuvor versprochenen Like nicht. "Man verarscht mich einmal, aber kein zweites Mal", stellt der beleidigte Schauspieler nach der Zeremonie klar. Am Ende steht Helena Fürst auf der Abschussliste. Wie sie darauf reagiert und warum Melanie Müller deutliche Worte findet, zeigt TVNow in der zweiten Folge (18. August).