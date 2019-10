München – Okay, eine Gedächtnisfrage. Von wann datiert die letzte Niederlage des EHC Red Bull München? Die DEL-Annalen in dieser Saison muss man nicht durchforsten, um fündig zu werden. Der 5:2-Erfolg der Truppe von Coach Don Jackson, dem mit insgesamt acht Meistertitel erfolgreichsten Coach der Liga-Historie, vor nur 3.650 Zuschauern am heimischen Oberwiesenfeld war der elfte Siege in Serie zum Saisonauftakt und bescherte dem EHC damit das in dieser Saison bereits zur Gewohnheit gewordene Sechs-Punkte-Wochenende.