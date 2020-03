Die heimlichen Regenten Drosten, Kekulé & Co.: Das sind die Top-Virologen in Deutschland

Hendrik Streeck: Er entdeckte neue Symptome

Eigentlich ist Hendrik Streek (42) Spezialist für HI- und Hepatitis-Viren. Doch während der Corona-Krise hat der Facharzt für Virologie und Infektionsepidemiologie seinen Forschungsschwerpunkt verlagert. Kaum ein Forscher in Deutschland hat wohl so viele Patienten gesehen, die an Covid-19 erkrankt sind, wie der Professor für Virologie und Direktor des Instituts für Virologie und HIV-Forschung an der Medizinischen Fakultät der Universität Bonn. So war er es auch, der erkannte, dass Geruchs- und Geschmacksverlust ebenfalls zu den Symptomen der Erkrankung gehören.