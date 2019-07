"Die Heiland" und "Das Duo" Nach Tod von Lisa Martinek: TV-Sender ändern das Programm

"Mit Lisa Martinek verlieren wir eine großartige Schauspielerin, die ihr Publikum in der Rolle 'Die Heiland' als blinde Anwältin in den Bann gezogen hat", sagt Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen. In der Nacht auf Dienstag zeigt Das Erste um 00:50 Uhr die ersten drei Folgen von "Die Heiland". Am Mittwoch (3. Juli) werden ab 00:50 Uhr die restlichen drei Folgen ausgestrahlt.