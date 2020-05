Die Heiland, Sing meinen Song, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, kabel eins, Schindlers Liste, Geschichtsdrama

Der ehrgeizige sudetendeutsche Unternehmer Oskar Schindler (Liam Neeson) folgt Ende 1939 der deutschen Wehrmacht ins besetzte Krakau. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs will der Lebemann mit einer Fabrik, in der ausschließlich billige jüdische Arbeitskräfte beschäftigt sind, sein persönliches Glück machen. Doch als er nach und nach erkennt, dass die Nazis die Juden nach Plan ausrotten, wandelt er sich vom eiskalt kalkulierenden Geschäftsmann und Opportunisten zum großen Humanisten. Unter Einsatz seines ganzen Privatvermögens und seines Lebens rettet er "seine" Juden vor dem sicheren Tod in Auschwitz.