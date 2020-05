Die Heiland, Sing meinen Song, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Die großen Kriminalfälle der Bundesrepublik, Doku

"ZDFzeit" zeigt spektakuläre Kriminalfälle der Bundesrepublik: Verbrechen, die Kriminalgeschichte schrieben und auch den Zeitgeist und die westdeutsche Sittengeschichte widerspiegeln. Vier Fälle, die exemplarisch sind für die 1950er- bis 1980er-Jahre: Der Mord an Rosemarie Nitribitt in den prüden 50ern. Der Fall Jürgen Bartsch, Serientäter in den 60ern. Die Ermordung des V-Mannes Ulrich Schmücker in den 70ern. Und 1981 die Rache Marianne Bachmeiers.