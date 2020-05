Die Heiland, Joko & Klaas, ... TV-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, das Erste, Die Heiland - Wir sind Anwalt: Der Mann im Wald, Serie

Der ehemalige Hotelbesitzer Torben Westfal hat sich in einen Berliner Forst zurückgezogen und lebt dort unter primitiven Umständen. Er wird der Wilderei bezichtigt: Das Verzehren oder Verwerten auch von toten Tieren aus dem Wald ist in Deutschland verboten. Vermittelt wurde der Fall durch Jette, eine ehemalige Schülerpraktikantin von Romy (Christina Athenstädt), die ihrem Onkel Torben helfen will. Der Waldpächter Pavel Lindner hat ihn angezeigt, offenbar will er Torben mit juristischen Mitteln aus dem Wald vertreiben. Romy gegenüber zeigt sich Torben Westfal beratungsresistent. Statt sich zu entschuldigen, wie mit Romy vereinbart war, beschimpft er Lindner vor Gericht. Der Streit eskaliert: Torben und Lindner prügeln sich im Wald, dabei schlägt Torben den Waldpächter nieder. Jetzt wird Torben auch noch Körperverletzung vorgeworfen. Da er keinen festen Wohnsitz hat, droht sofortige Untersuchungshaft.