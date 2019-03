Wer tritt in die Fußstapfen von Vorjahressieger Ingolf Lück (60)? Bei "Let's Dance - Die große Kennenlernshow" kristallisierte sich am Freitagabend bereits heraus, welcher Prominente Rhythmus im Blut hat und auf welchen Wirbelwind wohl noch besonders viele Trainingsstunden zukommen werden. Hauptsächlich wurde an dem Abend, an dem der Startschuss für die nunmehr zwölfte Staffel der RTL-Show fiel, die Frage geklärt: Wer tanzt eigentlich mit wem?