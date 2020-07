Spitz war eigentlich ein lockerer Typ, doch als er damals zu den Spielen nach München kam, war er bereits einmal an seinen eigenen hohen Erwartungen gescheitert. Sechs Goldmedaillen hatte er, der 18-jährige Jungstar, der im Alter von drei Jahren am berühmten Strand von Waikiki auf Hawaii das Schwimmen gelernt und bereits in Jugendjahren zahlreiche Altersklassenrekorde aufgestellt hatte, sich bei Olympia 1968 in Mexiko vorgenommen. Es wurde lediglich einmal Silber, einmal Bronze und zweimal Staffel-Gold. Zu wenig für seine Ambitionen.