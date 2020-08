Graf ist im olympischen Finale von Seoul 1988 erst 19, Sabatini ein Jahr jünger – und mal wieder die Unterlegene, wie in 29 der insgesamt 40 Duelle. Auf besagten zweiten Aufschlag antwortet "Miss Vorhand" also mit einem Hochgeschwindigkeits-Return, gegen den die Argentinierin schlicht machtlos ist. Spiel, Satz und Sieg Graf, 6:3, 6:3. Klingt locker, dauerte aber fast eineinhalb Stunden. Egal, mit Olympia-Gold ist der Grundstein gelegt für eine bislang einzigartige Serie namens Golden Slam. Wie sagte der TV-Kommentator damals so treffend: "Was hat dieses Mädel geleistet in diesem Jahr!"