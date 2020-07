Eigentlich schien es so, als würde dieser 18. Oktober 1968 nicht der Tag des Bob Beamon werden. Es war der Tag des Weitsprung-Finals bei den Olympischen Spielen von Mexiko, und Beamon war einer der großen Favoriten. Doch der junge Mann, damals 22, der in der New Yorker Bronx aufgewachsen war, hatte am Abend zuvor ordentlich gezecht. Und bereits in der Qualifikation war er nach zwei ungültigen Versuchen vor dem Aus gestanden, erst der Rat seines Teamkollegen Ralph Boston, des damaligen Weltrekordlers, der ihm einen Sicherheitssprung empfahl, verhalf ihm ins Finale. Was dort folgte, sollte Sportgeschichte schreiben.