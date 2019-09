Die größten Fashion-Momente des Jahres "Vanity Fair": Das sind die am besten gekleideten Promis 2019

Einige der Preisträger beantworteten in kurzen Interviews mit "Vanity Fair" auch Fragen zu ihrem persönlichen Stil. So verriet Schauspielerin Priyanka Chopra, dass sie sich besonders mit den Stilikonen Audrey Hepburn (1929-1993) und Marilyn Monroe (1926-1962) identifiziere. Cicely Tyson erzählte, sie wolle in dem Hochzeitskleid beerdigt werden, das sie bei der Trauung mit Miles Davis (1926-1991) getragen habe. Auf die Frage, welcher Style ihr bei einem Mann am meisten gefalle, antwortete Lisa Bonet: "Eine mühelose Männlichkeit. Ich meine, kann es etwas Besseres geben als eine alte, zerrissene Jeans und ein weißes T-Shirt?"