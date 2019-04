Die Grande Dame ist tot Hannelore Elsner: Darum war sie die letzte Diva Deutschlands

"Die Filmrollen finden mich"

Ihre bayerische Oma habe sie schon als Kind gelehrt, das Leben so zu nehmen wie es kommt, erzählte Hannelore Elsner, als sie 2011 im Rahmen ihrer Autobiografie "Im Überschwang" in der NDR-Talkshow "DAS!" zu Gast war. Dieses Prinzip schien die Schauspielerin auch auf ihren Beruf übertragen zu haben. "Die Filmrollen finden mich. Eine Filmrolle lehrt einen etwas. Das ist eine große innere Beschäftigung. Da beginnt die Suche in einem selbst nach Empfindungen oder Parallelen, Wissen, Erfahrungen, die man dann verwenden kann", erklärte sie im Gespräch mit der "Frankfurter Allgemeinen".

Dass man gegen das Spiel des Lebens machtlos ist, musste Hannelore Elsner schon früh lernen. Ihr Bruder Manfred wurde bei Kriegsende im März 1945 bei einem Tieffliegerangriff getötet. Ihr Vater starb als sie acht Jahre alt war an Tuberkulose. Ihre Mutter blieb ihr fremd. "Kurz bevor sie starb, gab es einen Moment, wo wir uns verabredet hatten zum Gespräch. Daraus wurde nichts; an dem Tag, an dem wir uns treffen wollten, starb sie ganz plötzlich an Herzversagen. Mit 59 Jahren", erzählte sie 2011 der "Süddeutschen Zeitung".

Zu ihrem Sohn Dominik - aus der Beziehung mit Regisseur Dieter Wedel (77) - pflegte sie ein enges Verhältnis. Ihr einziges Kind kam am 18. April 1981 zur Welt, ganze drei Monate zu früh. Zweimal war die Grande Dame insgesamt verheiratet. Ihre erste Ehe mit Schauspieler und Synchronsprecher Gerd Vespermann (1926-2000) hielt zwei Jahre, die zweite Ehe mit dem Dramaturgen Uwe Carstensen (63) dauerte von 1993 bis 2000.