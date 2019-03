Die Glatze ist Geschichte Schon wieder ein neuer Look: So sieht Conchita Wurst nicht mehr aus

Conchita Wurst (30, "Rise Like A Phoenix") oder Thomas "Tom" Neuwirth, wie der Travestiekünstler gebürtig heißt, macht es seinen Fans nicht leicht: Weder Name noch Look scheinen derzeit in Stein gemeißelt. Nachdem in der vergangenen Woche über seinen Künstlernamen diskutiert wurde, zeigt sich der Österreicher nun schon wieder mit einer neuen Frisur.