Die Gesundheit geht vor Justin Bieber und Hailey Baldwin verschieben Hochzeitsfeier erneut

Pop-Star Justin Bieber (25, "Sorry") will sich voll und ganz auf seine mentale Gesundheit konzentrieren. Die geplante Hochzeitsfeier mit seiner Ehefrau Hailey Baldwin (22) muss also weiter warten. Wie das US-Magazin "People" berichtet, wurde die große Freier auf unbestimmte Zeit verschoben. Mitte Februar wurde bekannt, dass sich Bieber erneut wegen Depressionen in Behandlung begeben habe. Später hatte der 25-Jährige selbst die Spekulationen mit einem Instagram-Post befeuert, indem er seine Fans darum bat, für ihn zu beten.