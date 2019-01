Die Gerüchteküche ist beendet Hat sie einen neuen Freund? Jetzt äußert sich Ariana Grande

Ariana Grande (25, "thank u, next") hat wohl erstmal genug von Männern. Kein Wunder nach dem dramatischen Jahr: Im Frühjahr 2018 hatten sie und der im September überraschend verstorbene Rapper Mac Miller (1992-2018) sich getrennt. Im Juni 2018 bestätigte US-Comedian Pete Davidson (25), mit der Sängerin verlobt zu sein. Zu einer Hochzeit kam es nie, dafür zur Trennung. In der Öffentlichkeit wird seitdem viel darüber spekuliert, ob es wohl einen neuen Mann in ihrem Leben gibt. Ein Screenshot von einem diesbezüglichen Artikel, den ein Fan auf Twitter postete, brachte nun das Fass zum Überlaufen.