Die Gerüchteküche brodelt Alles aus zwischen Dakota Johnson und Chris Martin?

Die Gerüchteküche brodelt: Schauspielerin Dakota Johnson (29, "Fifty Shades of Grey") und Coldplay-Frontmann Chris Martin (42, "The Scientist") sollen kein Paar mehr sein. Ein Insider soll der britischen Zeitung "The Sun" verraten haben, dass sich der Musiker schon im Mai von der Schauspielerin getrennt hätte. Er sei nun wieder Single, habe er daraufhin zu seinen Freunden gesagt.