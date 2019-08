Die Geburt von Oasis Als England noch eine Zukunft hatte

Die Trennung war Definitely kein Maybe

Praktisch genau 15 Jahre nach Veröffentlichung von „Definitely Maybe“ ging damit eines der erfolgreichsten Kapitel der jüngeren Musikgeschichte zu Ende. Nach eigenen Angaben will die Band weltweit bis heute mehr als 70 Millionen Alben verkauft haben. Alle sieben Studioalben stiegen an die Spitze der britischen Charts. Der Zweitling „(What’s The Story) Morning Glory“ von 1995 mit den Mega-Hits „Wonderwall“ und „Don’t Look Back In Anger“ gehört zu den fünf bestverkauften Platten aller Zeiten auf der Insel. Acht Jahre nach der Auflösung wurde Oasis plötzlich noch mal wichtig: Unmittelbar nach dem islamistischen Terroranschlag in Manchester 2017 mit fast zwei Dutzend Toten bot ihre Mitsing-Hymne „Don’t Look Back In Anger“ musikalischen Zusammenhalt. Ihre berühmten Söhne schenkten der Stadt mit dem alten Lied ein wenig Trost – einen gemeinsamen Auftritt gab es aber nicht. Seit dem Ende der Band konkurrieren die Gallaghers musikalisch aus der Ferne miteinander. Der Name zieht immer noch: Sowohl Noels erstes Album mit seiner neuen Band, den High Flying Birds, als auch Liams Solo-Platte von 2017 gehören zu den zehn erfolgreichsten Debüts des aktuellen Jahrzehnts in Großbritannien. Allerdings muss man heute im Streaming-Zeilater sehr viele weniger Alben verkaufen als in den Neunzigern, um in solche Bestenlisten einzuziehen.