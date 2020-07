Die ganze Familie gratuliert David Beckham veröffentlicht süßes Geburtstagsvideo für Tochter Harper

Im Hause Beckham herrscht an diesem Freitag (10. Juli) ausgelassene Stimmung. Harper Seven, die Tochter von David (45) und Victoria Beckham (46), feiert ihren neunten Geburtstag - und die gesamte Familie gratuliert. Während Mutter Victoria in ihrer Instagram-Story personalisierte Cupcakes und rosafarbene Luftballons zeigt, präsentiert sich Bruder Romeo (17) auf seiner Instagram-Seite in einem T-Shirt, das von einem Bild des Geburtstagskindes geziert wird.