Diese Kinder haben weniger häufig mit Übergewicht oder Essstörungen zu kämpfen und erzielen in der Schule meist die besseren Noten. Ein Großteil der Kinder gab zudem an, dass ihnen die gemeinsame Essenszeit mit der Familie sehr wichtig ist. Gemeinsame Familienessen sind nicht nur zuträglich für die emotionale Gesundheit von Kindern, sondern auch besser für die Verdauung. "In Gemeinschaft essen wir langsamer und bewusster, weil man sich ja gleichzeitig noch unterhält. Dann hören wir automatisch auch mehr auf unser Sättigungsgefühl", so die Ernährungsberaterin. Man nehme sich einfach mehr Zeit zum Essen, wenn man nicht alleine isst; das sei wichtig, denn Essen dürfe niemals nur eine Nebenbeibeschäftigung sein, sagt Rimböck weiter.