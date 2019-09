Die Fußball-Legende im Interview Mario Basler: "Ich würde gern einmal einen Spielfilm drehen"

"Eigentlich bin ich ein super Typ" zeichnet Baslers Karriere detailverliebt nach. Seine Geschichte ist einzigartig, die Eskapaden der Vergangenheit legendär. Heute noch einmal einen Spieler wie ihn in der Bundesliga zu finden, sei schwer, meint der 50-Jährige. "Heute kommt es nicht mehr so oft vor, dass ein Spieler mal einen falschen Satz sagt oder etwas Außergewöhnliches neben dem Platz macht." Grund dafür sei in seinen Augen das System. "Die Spieler werden mittlerweile in Nachwuchsleistungszentren erzogen", erklärt Basler. "Du musst heute in ein System passen. Wenn du da nicht hineinpasst, hast du keine Chance. Leider."