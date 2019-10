Die Füchsin, Letzte Spur Berlin, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Letzte Spur Berlin: Uniformträger

Streifenpolizist Andreas Kramer (Golo Euler) kontrolliert mit seiner Kollegin Meral Özer (Sesede Terziyan) ein Kickboxstudio, in dem ein Schuss gefallen sein soll. Kurz danach ist er verschwunden. Steckt sein Kollege Struck (Matthias Komm) dahinter, gegen den Kramer aussagen wollte? Oder ist Jörg Freitag (Andreas Hoppe), Inhaber des Studios, doch nicht so harmlos, wie er tut, sondern will seinen Schützling, den jugendlichen Intensivtäter David Lehmann (Sammy Scheuritzel), schützen?