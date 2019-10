Die Füchsin, Gipfelstürmer,... TV-Tipps am Donnerstag

In "Die Füchsin" (Das Erste) sprengen maskierte Schläger einen Polterabend und Seth Rogen muss sich in "Bad Neighbors 2" (VOX) mit partywütigen Studenten herumschlagen. Später kabbeln sich Diana Amft und Stephan Luca in "Meine Mutter ist unmöglich" (NDR) um einen Michelin-Stern.