Die Freundin meiner Mutter,... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste, Die Freundin meiner Mutter, Komödie

Familie ist kompliziert, keine Frage. Doch Jan (Max Riemelt) trifft es besonders hart: Seine lesbische Mutter Viktoria (Katja Flint) bittet ihn, Samenspender für das gemeinsame Wunschkind mit Lebensgefährtin Rosalie (Antje Traue) zu werden. Jan wäre damit Vater und Bruder in einem. Eine absurde Idee? Nicht, wenn Jan in ebenjene Rosalie verschossen ist... Schon früh hat der erfolglose Buchhändler Jan einstecken müssen, wenn es um die Liebe ging: Jans große Jugendliebe, sein französisches Au-pair Madeleine (Levke Salander), landete in Viktorias Bett.