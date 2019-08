Die Finalisten stehen fest "Promi Big Brother": Joey stürmt ins Finale, Almklausi ist raus

Apropos Kackspiel: Theresia Behrend Fischer (27) hatte mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Das Model lag im Clinch mit der hochgradig verstopfen Camping-Toilette, deren Behebung der große Bruder nicht in seinem Aufgabengebiet sah. Und so blieb der Blondine nichts anderes übrig als mit Eimer und Pömpel gegen das widerspenstige Klo anzurücken. Und siehe da - mit viel Elan und wenig Würgereiz machte sie die Toilette wieder voll funktionstüchtig. Auch gut so, durften sich die Kandidaten kurz danach doch am hauseigenen Supermarkt unter viel Geplärr mit allerhand Lebensmittel neu eindecken...

Goldige Final-Aussichten

Beim Live-Spiel "Goldrausch" ging es für die Bewohner um viel. Wer die meisten "Nuggets" aus einem Schlamm- und Sandfeld zutage fördern konnte, bekam als Lohn immerhin den Einzug ins Finale geschenkt. Obwohl Theresia zuvor am Klo eine ähnliche Challenge verrichtete, reichte es für sie nicht. Stattdessen erwies sich Joey Heindle als bester Goldschürfer und so stand er als erster Finalist fest.

Die undankbare Aufgabe, so kurz vor dem Finale die Koffer packen zu müssen, machten schließlich Almklausi und Theresia untereinander aus. Sie hatten bei der Doppelnominierung der Kandidaten die meisten Stimmen erhalten. Die anruffreudigere Fanbase hatte aber Theresia vorzuweisen - und so schied Almklausi denkbar knapp vor dem Ziel aus.