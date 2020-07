Die Filmkomödie im Free-TV "Zu guter Letzt": Shirley MacLaine zeigt, was noch in ihr steckt

Gibt es für ältere Semester keine Rollen mehr in der Traumfabrik? Schauspiel-Ikone Shirley MacLaine (86, "Zeit der Zärtlichkeit") beweist in der Filmkomödie "Zu guter Letzt" (2017), die am heutigen Dienstag (21. Juli, um 22:45 Uhr) im Ersten Free-TV-Premiere feiert, das Gegenteil. Seit gut 60 Jahren steht sie vor der Kamera und hat in ihrer Karriere zahlreiche Preise abgestaubt, darunter auch den Oscar als "Beste Hauptdarstellerin". MacLaine war zwar nie weg, aber in "Zu guter Letzt" zeigt sie einmal mehr, warum sie zu den ganz Großen in Hollywood zählt.