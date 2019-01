Die Fans rätseln Baby Nummer zwei auf dem Weg? Kylie Jenner gibt Auskunft

Mit einem mysteriösen Post bei Twitter regt Kylie Jenner (21) ihre 26 Millionen Follower derzeit zu Kreativität an. Darin kündigt sie großartige Neuigkeiten an, die sie schon bald verkünden wolle und umgehend brach natürlich munteres Rätselraten an, was sie damit meinen könnte. Eines machte sie dabei aber deutlich: Einen Spielgefährten für ihre Tochter Stormi erwarte sie (noch) nicht.