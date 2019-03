Die Fans machen sich Sorgen "Harry Potter"-Star Robbie Coltrane sitzt im Rollstuhl

Müssen sich "Harry Potter"-Fans Sorgen um einen ihrer Lieblinge machen? Schauspieler Robbie Coltrane (68), der in den Kult-Filmen basierend auf J.K. Rowlings Geschichten, den gutmütigen Riesen Rubeus Hagrid verkörpert, wurde laut "The Sun" am Montag in London im Rollstuhl gesichtet. Er habe sich dort nach längerer Zeit mal wieder in der Öffentlichkeit gezeigt, um Werbung für die im Juni startende Achterbahn-Neuheit "Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure" im Universal-Themenpark in Orlando zu machen.