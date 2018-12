Die Fans können abstimmen Lars Eidinger: Mit Gregor Gysis Hilfe in die "Bravo"?

Was erst als Absage erscheint, mündete in einem Vorschlag, mit dem sich der Wunsch des Schauspielers tatsächlich erfüllen könnte. Ob er nun ein eigenes Poster in der "Bravo" bekommt, liegt nun in den Händen der Leser. Weiter schrieb Huckenholz: "Wir veröffentlichen Ihren Brief über unsere Sozialen Kanäle und lassen unsere Follower in einem Voting darüber abstimmen, ob ein Poster von Lars Eidinger in der nächsten Ausgabe erscheinen soll. Und wer weiß: unsere Community überrascht uns jeden Tag neu - warum sollte sie nicht auch diesen Wunsch unterstützen und FÜR das Poster abstimmen..."

Die Chancen stehen gut!

Es sieht gar nicht schlecht aus für Lars Eidinger! Bis Donnerstagabend stimmten bereits 88 Prozent der Twitter-Gemeinde in der Umfrage mit "Ja" auf die Frage "Wünschst du dir auch ein Poster von Lars Eidinger?" Bis Freitagmittag kann noch abgestimmt werden. Hat sich Gregor Gysis "Fight" für das Poster gelohnt?