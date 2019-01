Die Fan-Reaktionen Liam Payne flirtet mit Naomi Campbell

Ein Foto mit ungeahnten Folgen. Das britische Model Naomi Campbell (48) postete am Samstag vor der Louis-Vuitton-Show ein Selfie auf Instagram. Darauf blickt sie leicht geschminkt, mit Wuschelhaaren, zwei zarten goldenen Ketten um den Hals und nackten Schultern ernst in die Kamera. Zugegeben, ein interessantes Foto, das einem aber offenbar ganz besonders gut gefallen hat: dem britischen One-Direction-Star Liam Payne (25). Der kommentierte es mit "Personifizierte Perfektion... schau mich nicht so an". Dazu gab es noch eine rote Rose, ein Augenpaar und einen Kuss-Smiley mit rotem Herzchen.