"Die Familie wächst!" Rapper Prinz Pi wird wieder Papa

Poetische Geburtsanzeigen

Prinz Pi hat bereits eine Tochter (geb. 2009) und einen Sohn (geb. 2015). Die Geburt des Mädchens soll er damals via Twitter bekannt gegeben haben: "Bester Release ever wurde heute Morgen in Kooperation mit meiner Freundin gedroppt: meine Tochter". Die Geburt seines Sohnes verkündete er dann auf Facebook: