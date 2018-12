Die Familie geht vor Thore Schölermann und Jana Kilka feiern Weihnachten getrennt

Wenn Weihnachten vor der Tür steht, können alljährliche Traditionen nicht weit sein. Das ist auch bei TV-Stars wie Thore Schölermann (34) und Jana Julie Kilka (31, "Verbotene Liebe") nicht anders. Wie das Paar, das seit über acht Jahren zusammen ist, der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat, dürfe in der Adventszeit eine Sache auf keinen Fall fehlen: das Plätzchenbacken. Vanillekipferl sind für die gebürtige Münchnerin ein absolutes Muss. "Ich fange meistens schon im November damit an, sie zu backen. Die sind für mich einfach das Gefühl und der Geschmack von Weihnachten."